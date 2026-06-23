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На Ставрополье отремонтируют 77 км региональных дорог

В Ставропольском крае продолжается ремонт трассы «Ставрополь — Александровское — Минводы». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Минераловодском округе обновляется участок протяженностью 1,4 км. Губернатор отметил, что за годы эксплуатации на дороге образовались трещины, просадки и колейность. Дорожники уже сняли старое покрытие, обновили основание и приступили к укладке нового асфальта. Кроме того, будут укреплены обочины и нанесена разметка. В Александровском округе ремонтируется еще один участок той же трассы — протяженностью около 6 км. Завершить все работы планируется до конца лета.

Всего в 2026 году на Ставрополье отремонтируют 77 километров дорог регионального значения.

Константин Соловьев

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