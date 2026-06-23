В Мурманской области открыли более 8 тысяч мест в колледжах

Приемная кампания в СПО стартовала 20 июня. Более 4,5 тыс. мест — бюджетные. За десять лет число студентов колледжей выросло на треть — до 18 тыс. Регион входит в лидеры по «Профессионалитету», открывает IT, газовые и железнодорожные направления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион входит в лидеры по «Профессионалитету»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Регион входит в лидеры по «Профессионалитету»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Чибис подчеркнул, что более половины выпускников школ выбирают СПО и остаются в регионе. 11 колледжей и МАУ — в топ-10 по трудоустройству. Для участников СВО и их семей — отдельные условия приема. К концу года будет 10 кластеров с обязательством работодателей трудоустроить 85% выпускников.

Кирилл Конторщиков