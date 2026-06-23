На «Алых парусах» в Петербурге усилят меры безопасности и введут ограничения движения

В Санкт-Петербурге в период проведения праздника выпускников «Алые паруса» усилят меры безопасности. Об этом сообщили в городском Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга усилят контроль и охрану во время праздника «Алые паруса»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Петербурга усилят контроль и охрану во время праздника «Алые паруса»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, система обеспечения общественного порядка останется на уровне прошлогоднего мероприятия — будут задействованы аналогичные меры контроля и безопасности.

Подготовка к празднику уже влияет на организацию движения в центре города. Ранее власти объявили о временных транспортных ограничениях, которые начнут вводить с 23 июня. В частности, с 27 июня по 7 июля будет запрещена остановка транспорта на Биржевой площади у Ростральной колонны со стороны Дворцового моста. Кроме того, 27 июня ограничения затронут еще 53 участка улично-дорожной сети в центральной части города.

Жителям и гостям города рекомендовали заранее учитывать изменения при планировании поездок и маршрутов.

Матвей Николаев