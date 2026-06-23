В Оренбуржье из-за ливней затопило 188 жилых домов и 361 участок

В ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщили, что на утро 23 июня в пяти муниципалитетах остаются под водой 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. В это число входят подтопленные 144 дома и 281 участок на территории Бугуруслана, в котором на данный момент действует режим ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего в регионе спасатели эвакуировали 93 человека, из которых 12 — дети. Впервые об экстренной эвакуации стало известно днем 22 июня.

В ведомстве добавили, что за последние сутки в трех населенных пунктах вода освободила 14 домов. Причина ЧС связана с аномальным количеством осадков. В Бугуруслане действуют три пункта временного размещения на базе колледжей. Их общая вместимость составляет 150 мест, из которых 12 уже заняты. Другие пострадавшие на время переехали к родственникам.

Накануне стало известно, что зампрокурора Оренбургской области Михаил Малахов сегодня, 23 июня, проведет личный прием жителей Бугуруслана. Все желающие без предварительной записи могут прийти к 14:00 (MSK+2) к зданию Бугурусланской межрайонной прокуратуры.

Губернатор Евгений Солнцев заявил, что ситуация начала стабилизироваться, поскольку дожди начали прекращаться, а приток воды в реки остановился.

Ранее в МЧС предупреждали, что в районах выпадения осадков подтопление участков и пониженных участков местности может происходить до 25 июня.

Яна Вежлева