Опасность ракет объявили в Саратовской области, звучит воздушная тревога

В Саратовской области объявлена ракетная опасность. Информация об этом оперативно появилась в официальном приложении регионального МЧС. Также в областном центре звучит воздушная тревога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Власти задействовали все доступные средства связи с населением. Спасатели просят граждан незамедлительно укрыться в защищенных местах. Все экстренные службы приведены в полную готовность, написал губернатор Роман Бусаргин.

При нахождении в помещении не подходите к окнам и не вызывайте лифт. Пешеходам необходимо зайти в подвал или цокольный этаж ближайшего здания. Покинуть укрытие можно после отбоя режима. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко