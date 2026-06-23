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Опасность ракет объявили в Саратовской области, звучит воздушная тревога

В Саратовской области объявлена ракетная опасность. Информация об этом оперативно появилась в официальном приложении регионального МЧС. Также в областном центре звучит воздушная тревога.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Власти задействовали все доступные средства связи с населением. Спасатели просят граждан незамедлительно укрыться в защищенных местах. Все экстренные службы приведены в полную готовность, написал губернатор Роман Бусаргин.

При нахождении в помещении не подходите к окнам и не вызывайте лифт. Пешеходам необходимо зайти в подвал или цокольный этаж ближайшего здания. Покинуть укрытие можно после отбоя режима. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко