Третью фигурантку дела о взятках в челябинском филиале Сбербанка ждет суд

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бывшего менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения ПАО «Сбербанк» Оксаны Малышко. Ее обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023–2025 годах Оксана Малышко и бывший исполнительный директор реготделения банка Роман Лихопуд получили от руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова лично и через посредников 14 млн руб. Взамен они помогли открыть невозобновляемую кредитную линию в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, которые представлял бизнесмен, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования банком, считает следствие.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество обвиняемой: автомобиль Mazda CX-5, квартиры, земельный участок, денежные средства на общую сумму 12 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. В начале июня было завершено расследование дел в отношении Романа Лихопуда и Алексея Вахатова.

Виталина Ярховска