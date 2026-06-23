Росводресурсы рассмотрят заявку на очистку Ижевского и Воткинского водохранилищ

Росводресурсы рассмотрят заявку правительства Удмуртии на финансирование из федерального бюджета разработки проектов по очистке Ижевского и Воткинского водохранилищ. Об этом рассказал в Мах вице-спикер республики Роман Габдрахманов после встречи главы республики Александра Бречалова с руководителем федерального агентства Дмитрием Кирилловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Сейчас заявка на рассмотрении в Росводресурсах. Процесс ее согласования — многоэтапный и требует подтверждения на разных уровнях»,— рассказал господин Габдрахманов.

Напомним, на очистку Ижевского пруда выделят 1,8 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом в конце 2025 года рассказал Александр Бречалов. По его словам, сначала будет составлена проектно-сметная документация, работы запланированы на 2028 год.