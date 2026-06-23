Гражданина Украины осудят за финансирование терроризма и шпионаж в Новороссийске и Туапсе

Гражданин Украины пойдет под суд по статье о шпионаже и финансировании терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Согласно данным ведомства, 62-летний мужчина, находясь в Новороссийске, переводил деньги ВСУ, а также передавал данные о расположении объектов энергетики в Туапсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по уголовному делу о содействии террористической деятельности, участии в террористической деятельности и шпионаже.

По материалам следствия, в период с февраля по июнь 2024 года гражданин другой страны, находясь в Новороссийске, произвел пять безналичных переводов командиру ВСУ на общую сумму свыше 186 тыс. руб. В октябре он более 279 тыс. руб. представителям украинской военно-технологической компании для совершения террористических актов на территории России.

В августе 2024 года обвиняемый передал террористической организации различные сведения о расположении объектов топливно-энергетического комплекса в Туапсе с целью нанесения удара противником.

Предварительное расследование по делу осуществлял следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Южный окружной военный суд. Гражданину Украины грозит наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Кристина Мельникова