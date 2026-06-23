Угрозу ракет объявили в Пензенской области

В Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Соответствующее предупреждение прислало МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что система оповещения граждан запущена по всем каналам связи. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям немедленно проследовать в ближайшее укрытие.

Находясь в помещении, держитесь подальше от оконных проемов и не используйте лифт. Если вы услышали сигнал на открытой местности, незамедлительно зайдите в любое доступное укрытие. Покидать безопасное место разрешено только после отбоя угрозы. При необходимости звоните по единому номеру 112.

Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства.

Последний раз ракетную опасность объявляли в регионе днем 22 июня.

Нина Шевченко