Испытания тепловых сетей прошли в 383 из 1082 многоквартирных домов Таганрога

В Таганроге плановый ремонт завершили на 11 котельных, на шести городских котельных работы продолжаются. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным властей, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Из 1082 многоквартирных домов испытания пройдены в 383. На этой неделе специалисты планируют провести испытания еще в 45 домах.

Отмечается также, что в конце месяца состоятся публичные слушания по проекту схемы подключения потребителей к источникам тепла и развитию системы теплоснабжения города. Ранее между управлением ЖКХ Таганрога и ООО «ЯНЭНЕРГО» был заключен муниципальный контракт на разработку схемы теплоснабжения муниципалитета до 2045 года, а также электронной модели этого документа. По словам госпожи Камбуловой, документ «позволит уйти от точечных решений к системному планированию модернизации и ремонтов с учетом реальных потребностей растущего города».

Константин Соловьев