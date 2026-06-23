В Чувашии 18–19 июня прошел XVI Чебоксарский экономический форум «Устойчивость. Развитие. Технологии». По его итогам подписали 18 соглашений, в том числе шесть инвестиционных на общую сумму 8,7 млрд руб., сообщает пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Чебоксарском экономическом форуме подписали соглашения на 8,7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ На Чебоксарском экономическом форуме подписали соглашения на 8,7 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среди них — проекты по расширению производственных мощностей, созданию промпарка и объектов придорожного сервиса, строительству логистического складского центра и центра оптовой торговли.

Форум собрал более 3,5 тыс. участников из регионов и зарубежных стран. В работе форума приняли участие делегации Белоруссии и Мадагаскара.

Анна Кайдалова