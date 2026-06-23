Глава Ижевска прокомментировал затор на улице Удмуртской
Утром на улице Удмуртской, половину которой ночью перекрыли для дорожных работ, образовалась пробка. Ситуацию во «ВКонтакте» прокомментировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Он призвал водителей выбирать маршрут по улицам Пушкинская и Коммунаров.
«Сегодня начались работы на улице Удмуртской. У меня к вам огромная просьба, по-другому мы эту дорогу не отремонтируем, нужно набраться терпения и попытаться просчитать логистику своих передвижений, искать пути объезда»,— рассказал Дмитрий Чистяков.
Работы ведутся на участке улицы от Кирова до Ленина. Ограничения будут действовать с 23 июня по 23 июля. На это время посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта «Улица Авангардная» и «УдГУ» по направлению к Ленина не осуществляется. После 23 июля будет ограничена вторая половина дороги.
Напомним, реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице разместят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны. Полностью обновят дорожное покрытие. На эти работы направлено более 1,1 млрд руб. Реконструкцию завершат до конца лета.