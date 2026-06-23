Жителям Прикамья вернули почти 8 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) добилась возврата жителям Прикамья более 7,8 млн руб., переплаченных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба ИГЖН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за содержание и использование жилого помещения — более 3 млн руб.; отопление — более 600 тыс. руб.; горячее водоснабжение — более 550 тыс. руб.

Так, например, ООО «УК «ПИК» вернуло жителям многоквартирных домов 750 тыс. руб., переплаченных за содержание и использование жилого помещения. Также после вмешательства ИГЖН ООО «ЖКХ» вернуло жителям села Плеханово Кунгурского округа 123 тыс. руб., излишне уплаченные собственниками многоквартирного дома за отопление.

По результатам рассмотренных жалоб и проведенных ИГЖН проверок в отношении 23 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования.