20 выпускников Вологодской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о новых стобалльниках по ЕГЭ в регионе. Максимальный результат по физике показали 20 выпускников из Вологды, Череповца, Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам — в частности, по русскому языку и математике. Господин Филимонов регулярно сообщает об успехах выпускников в ходе экзаменационной кампании.

Кирилл Конторщиков