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20 выпускников Вологодской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о новых стобалльниках по ЕГЭ в регионе. Максимальный результат по физике показали 20 выпускников из Вологды, Череповца, Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов.

Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам

Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам — в частности, по русскому языку и математике. Господин Филимонов регулярно сообщает об успехах выпускников в ходе экзаменационной кампании.

Кирилл Конторщиков

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