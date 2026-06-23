20 выпускников Вологодской области сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Губернатор Георгий Филимонов сообщил о новых стобалльниках по ЕГЭ в регионе. Максимальный результат по физике показали 20 выпускников из Вологды, Череповца, Белозерского, Вожегодского и Сокольского округов.
Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ранее в регионе также фиксировались стобалльные результаты по другим предметам — в частности, по русскому языку и математике. Господин Филимонов регулярно сообщает об успехах выпускников в ходе экзаменационной кампании.