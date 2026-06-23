Татарстан стал лидером среди регионов России по уровню средних зарплатных предложений для контент-менеджеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан обогнал Москву по зарплатным предложениям для контент-менеджеров

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан обогнал Москву по зарплатным предложениям для контент-менеджеров

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Весной этого года работодатели в республике предлагали таким специалистам в среднем 108,6 тыс. руб. в месяц, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве среднее зарплатное предложение для контент-менеджеров составило 97,2 тыс. руб., увеличившись за год на 15%. В целом по России средняя предлагаемая зарплата для контент-менеджеров этой весной достигла 80,1 тыс. руб. в месяц.

Анна Кайдалова