В Татарстане приостановили отправку детей в лагеря Крыма
В Татарстане приостановили отправку детей и организованных групп в детские лагеря на территории Крыма до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.
В Татарстане приостановили отправку детей в лагеря Крыма
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, в настоящее время дети из республики продолжают отдых в двух лагерях Крыма и обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и питьевую воду.
Родителям детей, которые планировали отдых на полуострове, предложат варианты размещения на побережье Краснодарского края либо вернут деньги.
В Татарстане создали оперативный штаб, который контролирует ситуацию. Для родителей организовали горячую линию.
Ранее сообщалось, что с 22 июня по 1 сентября в Крыму в целях безопасности прекратили прием детей в лагеря.