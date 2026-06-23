В Татарстане приостановили отправку детей и организованных групп в детские лагеря на территории Крыма до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане приостановили отправку детей в лагеря Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Татарстане приостановили отправку детей в лагеря Крыма

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, в настоящее время дети из республики продолжают отдых в двух лагерях Крыма и обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и питьевую воду.

Родителям детей, которые планировали отдых на полуострове, предложат варианты размещения на побережье Краснодарского края либо вернут деньги.

В Татарстане создали оперативный штаб, который контролирует ситуацию. Для родителей организовали горячую линию.

Ранее сообщалось, что с 22 июня по 1 сентября в Крыму в целях безопасности прекратили прием детей в лагеря.

Анна Кайдалова