В Оренбуржье впервые за четверть века зафиксирован летний паводок

В Оренбургской области впервые за 26 лет зафиксированы подтопления после масштабных летних ливней. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ситуация в Бугуруслане начала стабилизироваться. Осадки прекратились, что остановило приток воды в водоемы.

Уровень реки Большой Кинель достиг отметки 445 см: за ночь вода поднялась более чем на два метра при выпавших свыше 120 мм осадков против месячной нормы в 53 мм. Подтопления затронули участки и частные домовладения.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а в правительстве области создан оперативный штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На участке подъезда к селу Лобовка от автодороги Бугуруслан — Абдулино полностью прекращено движение всех видов транспорта.

Андрей Сазонов