В Оренбуржье впервые за четверть века зафиксирован летний паводок
В Оренбургской области впервые за 26 лет зафиксированы подтопления после масштабных летних ливней. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ситуация в Бугуруслане начала стабилизироваться. Осадки прекратились, что остановило приток воды в водоемы.
Уровень реки Большой Кинель достиг отметки 445 см: за ночь вода поднялась более чем на два метра при выпавших свыше 120 мм осадков против месячной нормы в 53 мм. Подтопления затронули участки и частные домовладения.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а в правительстве области создан оперативный штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
На участке подъезда к селу Лобовка от автодороги Бугуруслан — Абдулино полностью прекращено движение всех видов транспорта.