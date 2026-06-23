Петербург вошел в тройку регионов России по объему налоговой задолженности

Петербург вошел в число российских регионов с самым высоким объемом налоговой задолженности. По данным Росстата, на которые ссылаются «Известия», в 2026 году общий долг компаний перед бюджетом в городе превысил 205 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долги компаний перед бюджетом в Петербурге превысили 205 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Долги компаний перед бюджетом в Петербурге превысили 205 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкт-Петербург занял третье место по этому показателю, уступив только Москве и Московской области.

По состоянию на апрель совокупная налоговая задолженность организаций и граждан в России достигла рекордных 4 трлн рублей. За год показатель увеличился примерно на треть.

Из общей суммы около 1,7 трлн рублей приходится непосредственно на недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, остальное составляют начисленные пени и штрафы.

Наиболее значительные объемы задолженности зафиксированы по налогу на добавленную стоимость — 648 млрд рублей, налогу на прибыль — 294 млрд рублей, а также по страховым взносам — 292 млрд рублей.

Лидером по объему накопленных долгов стала Москва с показателем 1,5 трлн рублей. Следом идут Московская область с 286 млрд рублей и Санкт-Петербург — с 205 млрд. В первую пятерку также вошли Краснодарский край и Самарская область.

Матвей Николаев