Филиал «ПМУ» «Уралхима» победил в Летней спартакиаде Перми

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» взяли золото Летней спартакиады трудящихся города Перми. Финальный этап соревнований прошел с 19 по 21 июня. Спортсмены «Уралхима» стали лучшими как среди предприятий II группы (до 2 000 работников), так и в общекомандном зачете среди всех участников соревнований.

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В спартакиаде приняли участие 35 команд предприятий города. Спортсмены «Уралхима» заняли первые места в легкой атлетике и шахматах. Баскетбольная и волейбольная команды завоевали бронзовые медали. Также атлеты «ПМУ» соревновались в плавании, спортивном ориентировании и футболе.

Марина Малинина, руководитель направления по спорту и молодежной политике филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Хорошим стартом городской спартакиады трудящихся для нас стала победа на первом этапе этих больших соревнований — в легкоатлетической эстафете газеты «Звезда». В прошедшие выходные спортсмены «ПМУ» снова показали высокий уровень подготовки. Воля к победе, стремление к лучшим результатам в спорте и на производстве всегда помогают сотрудникам добиваться успеха.

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Ранее команда «Уралхима» также заняла четвертое место в соревнованиях по гребле на каноэ (дисциплина «Дракон»). Этот этап спартакиады состоялся 14 июня в рамках Фестиваля водных активностей города.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае. Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь