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Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 143 БПЛА

В ночь с 22 на 23 июня над российскими регионами перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника, сообщает министерство обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня беспилотники сбили над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской и другими областями России.

Утром 23 июня в Новороссийске и Анапе повторно объявили угрозу атаки беспилотников. К этому моменту режим уже отменили на территории Анапы.

София Моисеенко

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