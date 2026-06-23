Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 143 БПЛА

В ночь с 22 на 23 июня над российскими регионами перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотника, сообщает министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня беспилотники сбили над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей. Также дежурные средства ПВО ликвидировали БПЛА над Белгородской, Брянской, Ростовской и другими областями России.

Утром 23 июня в Новороссийске и Анапе повторно объявили угрозу атаки беспилотников. К этому моменту режим уже отменили на территории Анапы.

София Моисеенко