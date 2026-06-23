Суд заключил под стражу двух подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Оценив представленные доказательства и исследовав материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных ходатайств и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Пятигорске задержали двух женщин, которые, по версии спецслужб, по указанию Украины планировали с помощью СВУ совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Константин Соловьев