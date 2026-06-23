Минобороны сообщило о новых атаках БПЛА над Кубанью и морями

В течение ночи с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 22 июня силы ПВО уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны перехватили над 14 регионами страны, включая Краснодарский край и Республику Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, местонахождении военных, а также потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что в воздушной гавани курорта временно ограничивали прием и выпуск рейсов из-за угрозы атаки БПЛА, граждан призвали укрыться в помещениях без окон и не снимать работу ПВО. К 08:08 мск угроза была отменена, ограничения сняты.

Мария Удовик