Турецкий суд оправдал петербуржца по делу о домогательствах

Суд в Турции полностью оправдал туриста из Петербурга. Ключевую роль в вердикте сыграли четверо сотрудников отеля, лично явившихся на заседание и давших показания в защиту россиянина. Супруги ждут вступления решения в силу, чтобы покинуть страну, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Он ждет вступления решения в силу

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Он ждет вступления решения в силу

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам жены оправданного, на него подал в суд мужчина, которого ее муж случайно толкнул на дискотеке, после чего турецкий житель утверждал, что петербуржец якобы до него домогался. Адвокат прогнозирует, что оформление документов займет два-три дня, после чего пара сможет вылететь домой. Ранее российские туристы уже сталкивались с задержаниями за границей.

Кирилл Конторщиков