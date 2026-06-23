В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале мэр призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой — в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море.

Тем, кого сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж, в подземный переход или на парковку. Укрываться в автомобиле или у стен многоквартирных домов опасно.

До отмены сигнала следует сохранять спокойствие и оставаться в укрытии.

Елизавета Ершова