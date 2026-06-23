В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории города.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
В своем Telegram-канале мэр призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой — в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море.
Тем, кого сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж, в подземный переход или на парковку. Укрываться в автомобиле или у стен многоквартирных домов опасно.
До отмены сигнала следует сохранять спокойствие и оставаться в укрытии.