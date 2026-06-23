В Северной Осетии выбрали 40 территорий для благоустройства в 2027 году

В Северной Осетии подвели итоги голосования за объекты благоустройства. В 2027 году в регионе обновят 40 общественных территорий — скверы, парки и аллеи. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в голосовании приняли участие более 82 тыс. жителей региона. С 2019 года в республике благоустроили более 300 общественных зон. Работа ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Константин Соловьев