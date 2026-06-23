В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

При включении сирен жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Алина Зорина