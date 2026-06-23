Водителей Удмуртии предупредили о подтоплении дороги в Кировскую область

Водителей Удмуртии предупредили о перекрытии региональной дороги в Кировскую область из-за подтопления. Движение прекращено сегодня с 06:00 по маршруту «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба миндортранса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: миндортранс Удмуртии Фото: миндортранс Удмуртии

«Для легкового транспорта объезд возможен по территории Кировской

области по маршруту “Фаленки – Уни – Богородск”, для грузового транспорта объезд возможен по маршруту “Киров – Сюмси – Ува – Ижевск”»,— говорится в сообщении.