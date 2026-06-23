Алкогольный рынок Петербурга и Ленобласти упал почти на треть

Выпуск спиртного в Ленобласти за пять месяцев сократился на 25%, в Петербурге — на 5,5%. Основные причины — запрет на торговлю в небольших заведениях в жилых домах, сокращение времени продаж и рост акцизов до 30%. Потребление алкоголя в агломерации также снизилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похожая динамика наблюдается по всему Северо-Западу

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Похожая динамика наблюдается по всему Северо-Западу

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 1 сентября 2025 года в Петербурге запрещена продажа спиртного в барах и кафе площадью менее 50 кв. м, расположенных в жилых домах, и ужесточена ночная торговля. В Ленобласти урезали время продажи в магазинах на два часа. Похожая динамика наблюдается по всему Северо-Западу. Эксперты видят в этом как снижение потребления, так и риски для легального бизнеса.

Кирилл Конторщиков