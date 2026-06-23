Житель Удмуртии заплатит 50 тысяч рублей из-за угроз мэру Сарапула в соцсетях

Сарапульский районный суд Удмуртии вынес приговор 34-летнему местному жителю, который угрожал насилием главе Сарапула Виктору Шестакову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

31 декабря 2025 года подсудимый написал мэру в личные сообщения во «ВКонтакте», что «разнесет его физически» и «будет убивать». В сообщениях также содержалась нецензурная брань. Свои действия подсудимый объяснил эмоциями и несогласием с работой градоначальника, который, по его мнению, «оторвался от народа» и «не исполняет должным образом свои обязанности» .

В марте 2026 года постановлением мирового судьи участка №1 горожанин уже был оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление главы города в неприличной форме (ст. 5.61 КоАП).

Сейчас фигуранту предъявили обвинение в угрозах применения насилия над представителем власти (ст. 318 УК). Суд принял решение оштрафовать его на 50 тыс. руб.

Карина Пырина