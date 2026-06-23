В Новочеркасске при столкновении с ЛЭП пострадали три человека

В Новочеркасске правоохранители выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Происшествие случилось накануне, 22 июня, в 21:00 на улице Харьковской, дом 65. Предварительно, 38-летний водитель Citroen не выбрал безопасную скорость, потерял контроль над машиной и съехал на правую обочину, после чего врезался в опору линий электропередач.

В результате ДТП пострадали сам водитель, а также два пассажира — 43 и 14 лет.

Константин Соловьев