Каждый пятый краснодарец испытывает сложности с поиском хорошего врача

Каждый пятый житель Краснодара сталкивается с трудностями при поиске хорошего врача. 39% пациентов ждут от визита не только консультации, но и моральной поддержки, выяснили в фармацевтической компании «Медисорб» по итогам опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свыше половины опрошенных краснодарцев считают, что хороший врач должен вести прием дольше 18 минут. 28% пациентов убеждены, что за меньшее время они не смогут описать свое состояние или проблему. 33% опрошенных уверены, что нормальный визит не может длиться менее 30 минут. 25% респондентов считают, что за меньшее время врач не успеет объяснить суть диагноза.

Главными качествами хорошего врача, по мнению опрошенных, являются внимательность и забота о пациентах. Также среди важных профессиональных качеств — вовлеченность специалиста (29%) и грамотная речь (24%). При этом каждый пятый (20%) испытывает сложности с поиском хорошего врача. 37% доверяют рекомендациям родных и близких, 28% читают отзывы в интернете, 20% изучают информацию о квалификации специалиста.

39% респондентов отмечают, что испытывают тревогу или беспокойство при посещении медицинских учреждений. Лишь 28% опрошенных отправляются на прием с абсолютным спокойствием. При этом 60% респондентов ожидают от врача грамотную и полезную консультацию, а 48% — внимания к деталям.

22% опрошенных считают, что профессия врача — это призвание для избранных. 16% называют ее престижной и уважаемой. Почти треть участников опроса были бы рады, если бы их дети сделали карьеру врача. 64% опрошенных сообщили, что в их жизни есть хотя бы один врач, который оказал им или их близким значимую помощь.

Руководитель отдела маркетинга компании «Медисорб» Анастасия Иванова отметила, что качество лекарств становится связующим звеном между рекомендацией врача и результатом, который получает пациент, формируя приверженность лечению и доверие к медицинской системе.

Елизавета Ершова