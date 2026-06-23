Пермский подрядчик оспорит срыв контрактов в Удмуртии на 450 млн рублей в суде

Пермская компания «Строительное управление-157» (СУ-157) оспорит решение УФАС по Удмуртии о включении предприятия в реестр недобросовестных поставщиков. Организация подала три соответствующих исковых заявления в Арбитражный суд республики. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Два иска касаются договоренностей с ижевским муниципальным предприятием «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Как 20 июня писал «Ъ-Удмуртия», администрация города заявила, что СУ-157 не вышел на работы по программам «Пешеходный Ижевск» и «Муниципальный Ижевск» в установленный срок. Стоимость контрактов, заключенных между сторонами еще в марте, превышала 350 млн руб. Контракты в середине июня заключили с местными подрядчиками—участниками торгов «Радонеж дорожные конструкции» и «Риол».

Третий иск касается мартовского госконтракта на ремонт дороги Дебесы—Кез—Чепык за 107,2 млн руб. Заказчиком выступает казенное учреждение Удмуртии «Управтодор». Из его решения об одностороннем отказе, с которым ознакомился «Ъ-Удмуртия», следует, что подрядчик вовремя не приступил к работам. Сейчас работы на объекте выполняет «Риол».

На момент публикации в СУ-157 ситуацию не прокомментировали. Первые заседания по арбитражным делам пройдут 7-8 июля.

СУ-157 является крупным государственным и муниципальным подрядчиком по капремонту объектов и дорожному строительству в Пермском крае. Основной вид деятельности, по данным «Чекко», — строительство жилых и нежилых зданий. Общество было зарегистрировано в июне 1999 году. Руководителем СУ-157 является Раиль Хасанов, учредителем — Артур Гулян. Чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 50,1 млн руб. (+2%) при выручке 3,5 млрд руб. (+22%).