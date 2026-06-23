В Анапе звучит сирена

В Анапе включена сирена. Городские власти объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти призвали жителей и гостей курорта укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Использовать автомобиль в качестве убежища опасно.

Кроме того, граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе ПВО и спецслужб. До официальной отмены сигнала рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: сигнал атаки БПЛА отменен в 09:04 мск, угроза применения беспилотников сохраняется.

Алина Зорина