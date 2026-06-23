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обновлено 09:05

В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено.

Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

UPD: сигнал атаки БПЛА отменен в 09:04 мск, угроза применения беспилотников сохраняется.

Алина Зорина

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