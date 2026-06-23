4,6 тыс. га проверят на наличие карантинных насекомых в Псковской области

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приступили к ежегодному мониторингу карантинного фитосанитарного состояния на территории Псковской области. Всего запланировано обследование 4,6 тыс. га. В зонах повышенного риска — теплицах, складах, посадках плодово-ягодных и декоративных культур — уже установлено 143 из 657 запланированных цветных клеевых и феромонных ловушек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зонах повышенного риска — теплицах, складах, посадках плодово-ягодных и декоративных культур

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В зонах повышенного риска — теплицах, складах, посадках плодово-ягодных и декоративных культур

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ловушки позволяют выявлять таких вредителей, как коричневый мраморный клоп, калифорнийская щитовка, восточная плодожорка, западный цветочный трипс и южноамериканская томатная моль. Использование этого метода помогает своевременно обнаруживать очаги заражения, снижать численность вредителей и определять границы их распространения.

Кирилл Конторщиков