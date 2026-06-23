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Над Ставропольским краем уничтожили БПЛА

Над территорией Ставропольского края дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, с вечера 22 июня до утра 23 июня 143 украинских дрона были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Константин Соловьев

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