В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Сочи отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения вновь сняты после завершения ночной работы сил противовоздушной обороны.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня дежурные средства ПВО уничтожили 143 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина