Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 143 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 143 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина