В Удмуртии ввели бесплатное бухгалтерское сопровождение для участников СВО

Участники СВО получат бесплатное бухгалтерское сопровождение своего бизнеса от Корпорации развития Удмуртии (КРУР). Новая мера поддержки действует до конца года, сообщили в госинституте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среди прочего КРУР берет на себя обработку первичной документации, контроль расчетов с контрагентами, ведение кадрового учета, расчет зарплаты, формирование платежных поручений для налоговой и т. д.

Чтобы получить меру поддержки, участник СВО должен быть зарегистрирован в Удмуртии как субъект малого и среднего бизнеса — ИП или ООО. В КРУР указали, что количество мест ограничено: цифра не названа.