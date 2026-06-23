Двое детей пострадали в ДТП на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь»
В Красногвардейском округе на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошло столкновение трех автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них — дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
По предварительным данным, 24-летняя жительница Михайловска за рулем Lada Granta двигалась со стороны Ставрополя в направлении Ростовской области и допустила попутное столкновение с ехавшим впереди BMW. После удара Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes.
Водителя Granta и двух ее несовершеннолетних пассажиров — в возрасте 1 года 7 месяцев и 4 лет — доставили в Красногвардейскую районную больницу. Туда же госпитализировали 45-летнего водителя Mercedes. Водитель BMW не пострадал. По данным следствия, тяжесть последствий для детей удалось снизить благодаря детским автокреслам.
Автоинспекторы установили, что стаж вождения у водителя Granta составляет четыре года, при этом ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.