Двое детей пострадали в ДТП на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь»

В Красногвардейском округе на трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь» произошло столкновение трех автомобилей. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них — дети. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 24-летняя жительница Михайловска за рулем Lada Granta двигалась со стороны Ставрополя в направлении Ростовской области и допустила попутное столкновение с ехавшим впереди BMW. После удара Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes.

Водителя Granta и двух ее несовершеннолетних пассажиров — в возрасте 1 года 7 месяцев и 4 лет — доставили в Красногвардейскую районную больницу. Туда же госпитализировали 45-летнего водителя Mercedes. Водитель BMW не пострадал. По данным следствия, тяжесть последствий для детей удалось снизить благодаря детским автокреслам.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения у водителя Granta составляет четыре года, при этом ранее она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Константин Соловьев