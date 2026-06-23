В Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

В Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен жителей и гостей призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без остекления либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал настиг на улице, необходимо спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту Сочи вновь введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявленной угрозой атаки беспилотников.

Алина Зорина