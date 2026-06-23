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обновлено 08:12

В аэропорту Сочи ограничены полеты из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи вновь введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявленной угрозой атаки беспилотников. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации и глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой — в комнатах без остекления либо с окнами, не выходящими на море.

Тем, кого сигнал застал на улице, советуют спуститься на цокольный этаж, в подвал, тоннель, подземный переход или на парковку. Укрываться в автомобиле или у стен многоквартирных домов запрещено.

Граждан предупредили: съемка и публикация в соцсетях работы ПВО, беспилотников, их обломков и действий спецслужб запрещены. До отмены сигнала следует сохранять спокойствие и оставаться в укрытии. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: угроза атаки БПЛА отменена в 07:37 мск. Ограничения на полеты сняты в 08:08 мск.

Алина Зорина

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