В Саратове расследуют дело упавшей с заброшенного недостроя девочки

Прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку после падения 10-летней девочки с высоты второго этажа. Инцидент произошел вечером 22 июня на территории заброшенного строения в районе 5-го и 6-го Динамовских проездов, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Ребенка экстренно госпитализировали. Девочка находится под наблюдением врачей, ей оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во время проверки прокуратура оценит, соблюдалось ли законодательство при содержании этого здания, и как собственник обеспечивал ограничение доступа на его территорию. Если нарушения найдут, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Нина Шевченко