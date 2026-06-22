Волгоградская область заняла третье место в ЮФО по животноводству в 2025 году

По итогам 2025 года Волгоградская область заняла третье место в ЮФО по производству основных видов животноводческой продукции. Об этом сообщил Волгоградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

За год сельхозпредприятия региона выпустили 835,8 млн штук яиц, 591,1 тыс. тонн молока. Произведено 212,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Доля региона в общем объеме производства по округу составила 19%, 16% и 14% соответственно.

Производство яиц выросло на 1,1%, молока и мяса — на 0,2%. В сельхозорганизациях зафиксирован наибольший надой молока на корову — более 8,3 тыс. кг. Основная часть продукции производится сельхозпредприятиями и личными хозяйствами.

Нина Шевченко