Шесть человек пострадали в результате урагана в Свердловской области
В результате урагана в Свердловской области пострадали шесть человек, все — взрослые. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Из них четыре человека госпитализированы, еще двое проходят амбулаторное лечение. На место направлена бригада Территориального центра медицины катастроф.
Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»
По предварительной информации, в Кушве (Свердловская область) повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. В пункте временного размещения в Кушве по состоянию на 23:50 22 июня разместился один человек.
Энергетики «Россети Урал» нарастили группировку сил и средств для восстановления электроснабжения: задействовано более 40 человек и свыше 15 единиц техники. Для обеспечения социальных объектов используются резервные источники питания. По состоянию на 23:38 22 июня уже восстановлено электроснабжение в Нижней Туре.
Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. На территории округа введен режим ЧС.
Без электроснабжения также остались жители части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.
Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие территории специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства и развития инфраструктуры Григорием Сургановым. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ.