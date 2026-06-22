Шесть человек пострадали в результате урагана в Свердловской области

В результате урагана в Свердловской области пострадали шесть человек, все — взрослые. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Из них четыре человека госпитализированы, еще двое проходят амбулаторное лечение. На место направлена бригада Территориального центра медицины катастроф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды» Фото: Telegram-канал «Метеодневник | Новости погоды»

По предварительной информации, в Кушве (Свердловская область) повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. В пункте временного размещения в Кушве по состоянию на 23:50 22 июня разместился один человек.

Энергетики «Россети Урал» нарастили группировку сил и средств для восстановления электроснабжения: задействовано более 40 человек и свыше 15 единиц техники. Для обеспечения социальных объектов используются резервные источники питания. По состоянию на 23:38 22 июня уже восстановлено электроснабжение в Нижней Туре.

Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. На территории округа введен режим ЧС.

Без электроснабжения также остались жители части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие территории специалистов региональных ведомств во главе с министром строительства и развития инфраструктуры Григорием Сургановым. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ.

Полина Бабинцева