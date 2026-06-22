В Кушве введен режим ЧС после урагана

В Кушве (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации после урагана. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте» Фото: Страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте»

По его словам, на территории округа восстановлено водоснабжение, однако возможны кратковременные перебои. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В течение часа «Облкоммунэнерго» планирует доставить дизель-генераторные установки.

Первоочередно электричеством будут обеспечены Центральная районная больница (хирургическое отделение), детская больница и другие социально значимые учреждения.

Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. Ветер повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. В городе организовали пункт временного размещения для жителей.

Полина Бабинцева