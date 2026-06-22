В Кушве введен режим ЧС после урагана
В Кушве (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации после урагана. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин на своей странице во «Вконтакте».
Фото: Страница Михаила Слепухина во «ВКонтакте»
По его словам, на территории округа восстановлено водоснабжение, однако возможны кратковременные перебои. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В течение часа «Облкоммунэнерго» планирует доставить дизель-генераторные установки.
Первоочередно электричеством будут обеспечены Центральная районная больница (хирургическое отделение), детская больница и другие социально значимые учреждения.
Напомним, в результате сильной грозы с торнадо вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более четырех тыс. частных домов. Ветер повредил 40 кровель, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. В городе организовали пункт временного размещения для жителей.