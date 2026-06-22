Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят занять безопасные места в здании. Если вы дома, пройдите в комнату с несущими сплошными стенами, где нет окон. Это может быть санузел или коридор. Находитесь там до отбоя режима. Не пользуйтесь лифтом.

Если выв на улице или в транспорте, направьтесь в ближайшее укрытие. Спрячьтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Сохраняйте спокойствие. Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко