Пензенский губернатор призвал водителей не создавать ажиотаж на заправках
Запасы топлива в Пензенской области достаточны, а временные перебои на отдельных АЗС, вызванные логистическими сбоями, уже решаются. Такое заявление сделал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в MAX.
Фото: Марина Окорокова
Оперштаб продолжает следить за обстановкой с бензином. Региональному минпрому и главам муниципалитетов поручено дважды в сутки проверять наличие топлива на заправках и оперативно взаимодействовать с поставщиками.
Параллельно прокуратура и ФАС проведут дополнительные проверки цен. Господин Мельниченко призвал не создавать искусственного дефицита и сохранять разумное потребительское поведение.