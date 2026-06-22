Пензенский губернатор призвал водителей не создавать ажиотаж на заправках

Запасы топлива в Пензенской области достаточны, а временные перебои на отдельных АЗС, вызванные логистическими сбоями, уже решаются. Такое заявление сделал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Оперштаб продолжает следить за обстановкой с бензином. Региональному минпрому и главам муниципалитетов поручено дважды в сутки проверять наличие топлива на заправках и оперативно взаимодействовать с поставщиками.

Параллельно прокуратура и ФАС проведут дополнительные проверки цен. Господин Мельниченко призвал не создавать искусственного дефицита и сохранять разумное потребительское поведение.

Нина Шевченко