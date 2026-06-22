Главные новости за 22 июня. Кавказ

Ставропольский край оказался на 81-м месте из 85 в рейтинге регионов России по доходам населения, подготовленном аналитиками РИА Новости. Среди соседних субъектов хуже Ставрополья выступили лишь Карачаево-Черкесия и Ингушетия, занявшие 83-е и 85-е места соответственно. Чеченская Республика расположилась на 77-й позиции, Северная Осетия — на 71-й, Кабардино-Балкария — на 66-й, Дагестан — на 57-й.

В понедельник, 22 июня, в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло по московскому времени, задерживаются 19 самолетов, ещё два рейса отменены.

Ставропольский край занял первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по эффективности контроля бизнеса по итогам 2025 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Октябрьский районный суд Ставрополя отправил за решетку гражданина Армении, разыскиваемого на родине за хищение у женщины 25 млн драмов — около 4,8 млн руб. в пересчете по действующему курсу, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Майское снижение покупательской активности на юге России, рост кредитного портфеля Ставрополья до 255 млрд руб. и благоприятное состояние озимых культур — таковы ключевые тенденции регионального обзора Банка России, опубликованного в июне 2026 года.

Тепличные предприятия Ставропольского края за первые месяцы 2026 года выпустили 60,4 тыс. тонн свежих овощей — на 7% больше показателей того же периода 2025 года, при этом урожай огурцов вырос сразу на 45%, достигнув отметки в 33,6 тыс. тонн, сообщили в региональном Минсельхозе.

Совокупный объем финансирования Каспийского прибрежного кластера составит 24,6 млрд руб. — средства распределены между федеральной туристической госпрограммой, смежными государственными программами и собственным капиталом института развития Кавказ.РФ, сообщили в пресс-службе института.

Профессор Северо-Кавказского федерального университета Роберт Закинян объяснил, каким образом паводковая ситуация в горных республиках СКФО способна дестабилизировать обстановку в Ставропольском крае — через речной сток, пересекающий административные границы, и мощные атмосферные системы, несущие ливневые осадки.

Топливная обстановка в Ставропольском крае постепенно нормализуется: поставки горючего на автозаправочные станции возобновились в полном объёме, потребительский ажиотаж сошел на нет, однако на отдельных АЗС по-прежнему фиксируются локальные перебои в работе, утверждают в региональном минпроме.

Региональное министерство экономического развития заверило, что введенные Россией ограничения на ввоз ряда армянских товаров — цветов, овощей, фруктов и отдельных видов алкоголя — не окажут существенного влияния на потребительский рынок Ставропольского края, поскольку доля этой продукции в общем объеме краевого импорта якобы остается незначительной.