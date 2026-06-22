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Из Петербурга в Геленджик возобновили прямые автобусные рейсы

С автобусного вокзала города вновь начали отправляться прямые рейсы в Геленджик. Первый автобус по маршруту №9488 отправился на юг в субботу, сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Рейсы отправляются по субботам

Рейсы отправляются по субботам

Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

Рейсы отправляются по субботам

Фото: ГУП «Пассажиравтотранс»

В пути предусмотрены остановки в поселке Джубга и селе Архипо-Осиповка. Время прибытия в город-курорт — 13:30 следующего дня. Автобус рассчитан на 53 посадочных места, оснащен климат-контролем, туалетом, USB-разъемами и багажным отсеком.

Рейсы будут отправляться по субботам в 8:00. Билеты уже поступили в продажу в кассы вокзала на набережной Обводного канала.

Карина Дроздецкая

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